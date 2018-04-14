بالصور.. سوار ذكي لحماية الفتيات من الاعتداءات الجنسية

طورت طالبة ماجستير في جامعة “ألاباما” الأمريكية، سوار معصم ذكيًا لمواجهة الاعتداءات الجنسية، من خلال رصد حالة صاحبه، للتأكد من أية إشارات تدل على تعرضه لهجوم ما.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “السوار الذكي الذي لا يزال في مرحلته الأولى، يقوم بإرسال مجموعة من التنبيهات لجهات اتصال مسجلة لديه منها الشرطة، وذلك في حال أحس بتعرض صاحبه للخطر”.

كما يُصدر السوار إنذارًا عاليًا ومجهزًا بأضواء حمراء قوية، لإثارة الخوف في نفس المهاجم أو جذب انتباه الآخرين في منطقة الاعتداء.

وتأمل طالبة الماجستير جايون باتل والأستاذ المساعد بالجامعة الدكتور راغب حسن، أن يتمكن الجهاز من منع الاعتداءات الجنسية الشائعة في حرم الجامعات.

وقال حسن: إن “ضحايا الاعتداءات الجنسية غير قادرين على الاتصال بالشرطة أثناء الحادث، حتى إذا كان لديهم تطبيق طوارئ على هواتفهم المحمولة، وذلك لصعوبة إتمام عملية الاتصال”.

وأشرف حسن على الطالبة باتل خلال تصميمها للمنتج الجديد، الذي يعتمد على أجهزة الاستشعار لاكتشاف علامات الاعتداء مثل جهاز لتحديد المواقع GPS، وميكروفون، وأدوات أخرى.

ويمكن للسوار أن يحدد ما إذا كان الشخص الذي يرتديه واقفًا أم ملقًى على الأرض، وإذا استنتج أنه في خطر، سوف يتصل بهاتفه المحمول عبر خاصية البلوتوث، ويقوم بإرسال رسائل فورية إلى موظفي الطوارئ تتضمن موقع الاعتداء.

وأكدت باتل على أن “أجهزة الاستشعار تسمح للسوار بجمع تفاصيل نشاط المستخدم بشكل مستمر، للتمييز بين الحركة المنتظمة والحركة غير المتوقعة والمفاجئة التي يمكن أن تشير إلى وقوع اعتداء”.