البنك الدولي يدعم “تطوير التعليم المصري” بنصف مليار دولار

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، اليوم السبت، أنّ المجلس التنفيذي للبنك الدولي وافق بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر.

وأوضحت الوزيرة، في بيان للوزارة، أن “قرار البنك الدولي يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم، كمحور رئيسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر”.

وأشارت إلى أنّ توقيت الدعم المقدم مهم للغاية؛ حيث يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التي ناقشتها الحكومة المصرية مؤخرًا، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم، بما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دوليًا.

وأوضحت أن الدعم المقدم سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعّالة للتقييم والمتابعة؛ من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.