بالفيديو.. 618 إعلاميًا يغطون القمة العربية في الظهران

قال مدير إدارة العلاقات الإعلامية بوزارة الثقافة والإعلام السعودية خالد بن أحمد مطاعن إن 618 صحفيًا وإعلاميًا يغطون أشغال الدورة الـ29 لقمة الظهران المقررة غدًا الأحد.

وأضاف مطاعن، في تصريح خاص لإرم نيوز، اليوم السبت، على هامش التحضيرات الجارية للحدث، أن “الاستعدادات للقمة بدأت قبل 3 أسابيع بتشييد مركز إعلامي مجهز للصحفيين الوافدين لتغطية القمة”.

كما تحدث المسؤول السعودي عن تأخر غير متوقع لبعض الصحفيين في الوصول إلى المملكة تم التعامل معه بشكل لحظي من قبل اللجنة المنظمة.

يذكر أن الدورة الـ29 للقمة العربية ستبدأ أشغالها غدًا الأحد بمدينة الظهران شرق السعودية بحضور عدد من القادة والزعماء العرب وسط ظرفية خاصة تمر بها المنطقة العربية.

وكان الأردن قد استضاف أشغال الدورة الـ28 للقمة التي تسلم رئاستها من موريتانيا التي استضافت أشغال الدورة الـ27 بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة.