تقنية محاكاة جديدة تجعل حركات الرسوم أكثر واقعية (فيديو)

طور باحثون من جامعة “كاليفورنيا” الأمريكية تقنية محاكاة تمكن الحاسب الآلي من إضافة حركات بشرية للرسوم المتحركة.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أداة الباحثين الجديدة سوف تسمح لشخصيات ألعاب الفيديو بالتحرك، ومشاهدة أفلام الرسوم المتحركة بمحاكاة العالم الحقيقي بشكل قريب جدًا من الواقع.

وأكد الباحثون في تقريرهم عن التقنية الجديدة، أن إضفاء ميزة الحركات الطبيعية للرسوم المتحركة للحيوانات والبشر سوف تجعلها أقل غلظة واصطناعًا، خاصةً في مشاهد الرقص والحركات البهلوانية المعقدة مثل فنون الدفاع عن النفس.

،كما تمكّن تلك التقنية الجديدة شخصيات الرسوم المتحركة من التفاعل مع العوائق البيئية بشكل طبيعي مثل لحظات التعثر أثناء المشي أو التعرض لإطلاق نار مثلاً.

وقال الباحث “شيويه بين جايسون بينغ”: “إنه إنجاز كبير تمكنوا من تحقيقه، ففي الماضي، حاول الكثيرون تطوير محاكاة الحركات الطبيعية، ولكن بهذه التقنية التي تعتمد على الفيزياء، تحقق المراد بشكل متخصص”.

وأضاف، أن “ميزة ما توصلنا إليه هي إمكانية الحصول على أفضل ما في العالمين، إذ لدينا خوارزمية يمكنها تعلم مجموعة متنوعة من المهارات المختلفة وإنتاج حركات تتفوق على التي تنتجها أدوات التحكم اليدوية في الرسوم المتحركة”.

وقام الباحثون بتحليل مقاطع فيديو تعرض أكثر من 25 حركة بهلوانية مثل: القفز، والركض، والركل؛ من أجل تصميم التقنية الجديدة.