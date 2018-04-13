مشرعون روس يقترحون حظرًا على الواردات والاستثمارات الأمريكية

قال مشرعون روس اليوم الجمعة، إنهم صاغوا مسودة تشريع ردًا على العقوبات الأمريكية الجديدة، تقترح حظر استيراد مجموعة من السلع والخدمات الأمريكية إلى روسيا وفرض قيود على العلاقات الاقتصادية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مسودة القانون الأسبوع القادم.

وتقترح المسودة تقييد الواردات المصنعة بالولايات المتحدة من البرمجيات والسلع الزراعية، والأدوية الأمريكية التي يمكن استيرادها من أماكن أخرى، إضافة إلى التبغ والحكول.

كما قال المشرعون، إنهم اقترحوا حظر التعاون مع الولايات المتحدة في الطاقة النووية ومحركات الصواريخ وصناعة الطائرات. وتقترح المسودة أيضًا حظر مشاركة شركات أمريكية في صفقات الخصخصة الروسية.