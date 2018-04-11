98.8 % نسبة الالتزام بسداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

قال مدير الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية (حكومية)، خالد البستاني، الأربعاء، إن نسبة الالتزام بسداد ضريبة القيمة المضافة بلغت 98.8%، من إجمالي عدد الشركات في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد في دبي اليوم، بمناسبة مرور 100 يوم على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.

وأوضح البستاني أن النسبة تعد من أعلى نسب الالتزام حول العالم، لافتًا إلى وصول عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة إلى 275 ألف مسجل حتى الآن.

ووضعت الدولة أنظمة دفع، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، للتسهيل على دافعي الضرائب دفع الرسوم في أي بنك أو شركة صرافة داخل البلاد.

وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، اعتبارًا من مطلع العام الجاري، وهي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

المسؤول الإماراتي ذكر أن الهيئة في المراحل النهائية لاختيار الشركة التي ستتولى إعداد النظام الإلكتروني، الخاص باسترداد السياح لضريبة القيمة المضافة.

وزاد: “تم إجراء مناقصة لاختيار شركة متخصصة تقوم بهذا الدور، وفق أفضل الممارسات العالمية وسيتم قريبًا التعاقد معها”.

يأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.