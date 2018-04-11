الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين على وقع الضربة الأمريكية المحتملة

ارتفعت عقود الذهب في تعاملات، اليوم الأربعاء، عند أعلى مستوى لها خلال أسبوعين، على وقع ضربات محتملة لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على أهداف في سوريا.

وحذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول)، خلال وقت مبكر اليوم، شركات الطيران المجدول في أجندتها رحلات جوية للشرق الأوسط، من إمكانية شن ضربات جوية وصاروخية على سوريا خلال 72 ساعة المقبلة.

وبحلول الساعة (06:58 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.17% (2.3 دولار) عند 1348.2 دولارًا للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.37%، إلى 1344.59 دولار للأوقية (الأونصة).

ويعد الذهب ملاذًا آمنا يتجه إليه المتعاملون عند وجود مخاطر جيوسياسية، كتلك التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي.

ويدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربات ضد أهداف سورية، بعد أيام من شبهات استخدام النظام السوري أسلحة محرمة دولية على بلدة دوما السورية.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.11% إلى مستوى 89.22.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.05% إلى 16.61 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.31% إلى 932.72 دولار للأوقية.