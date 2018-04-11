اكتشاف مذهل قد يساعد على التخفيف من أضرار التسريبات النفطية في المحيطات

تمكن باحثون من جامعة “كيبك” في كندا، من اكتشاف نوع من البكتيريا، قد تكون حلًا للتخفيف من أضرار التسريبات النفطية في المحيطات التي تدمر البيئة، وفق ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

وحسب الصحيفة، فقد ووثق الباحثون من خلال دراستهم، أن البكتيريا التي يُطلق عليها اسم “ألكانيفوراكس بوركومنسيس”، تتغذى على المكونات الأساسية التي تشكل الغاز الطبيعي والبترول، من خلال إفراز إنزيمات تحلل المنتجات البترولية في الماء والتربة.

ويعتقد الفريق الذي يقف وراء هذا الاكتشاف، أن هذه البكتيريا يمكن أن تساعد في تنظيف التسريبات النفطية المدمرة التي أصبحت شائعة، في حين يمكن العثور على هذا النوع من البكتيريا في كل المحيطات، وهي تتكاثر بمعدل سريع في المناطق ذات التركيزات العالية من مركبات النفط.

وطبقًا للدراسة، فإن هذه البكتيريا طورت القدرة على تحليل كل مركبات النفط تقريبًا، واستهلاكها لإنتاج الطاقة”.

إلى ذلك، تمثل التسريبات النفطية نقطة قلق رئيسة بالنسبة إلى علماء البيئة، إذ يجب تطهير المناطق التي تحدث فيها عن طريق عملية فوضوية ومكلفة.