شاهد بالفيديو.. سقوط محرج لإعلامي على الهواء

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط رئيس تحرير إحدى الصحف الإسبانية الكبرى عن كرسيه، خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة.

وكان بييتو روبيدو راموند، مدير صحيفة “إيه بي سي”، ثالث أكبر صحيفة إسبانية، يجري مقابلة مع المذيع الأرجنتيني إدواردو فاينمان، على قناة “A24” الإخبارية في أمريكا اللاتينية، عندما حدث الموقف المحرج.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن رؤية “روبيدو” عبر مقطع الفيديو وهو ينهض عن كرسيه لمصافحة المذيع، وبينما كان المذيع يقول: “إنه لمن دواعي سروري أن أكون في هذا البرنامج”، بدأ الضيف في الجلوس على حافة المقعد، قبل أن يفاجأ بانزلاق الكرسي من أسفله.

ورغم محاولة المذيع تحذيره، إلا أن الأوان قد فات وسقط القطب الإعلامي على الأرض، حيثُ هرع المذيع لمساعدته وهو ينهض بعد السقطة المفاجئة وسأل ضيفه: “هل أنت بخير؟ هل كل شيء بخير؟” قبل أن يبتسم الضيف وهو محمر الخدين والحرج واضح على وجهه، ويصافح المذيع.

ووفقًا للتقارير، كان القطب الإعلامي يجري مقابلة عن الأميرة كريستينا والملك خوان كارلوس وطفل الملكة صوفيا.