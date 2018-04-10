أمريكا تسلم مصر قطعًا أثرية مهربة منذ 91 عامًا (صور)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تسلم مسؤولي وزارة الآثار ثلاث قطع أثرية مصرية تم تهريبها من منطقة وادي الملوك في جنوب البلاد عام 1927، جرى عرضها للبيع في صالة مزادات بمدينة نيويورك وضُبطت من قبل السلطات الأمريكية، وذلك بعد جهود دبلوماسية استمرت 5 أشهر.

وأشارت السفيرة هبة المراسي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، في بيان، إلى أن الوزارة سلمت القطع الثلاث إلى لجنة تابعة لوزارة الآثار، والتي أثبتت بعد فحص ومعاينة القطع المستردة أنها قطع أثرية تعود إلى الحضارة المصرية القديمة، وتمثل أجزاءً آدمية محنطة (رأس ويدان)، لافتة إلى أنه سيتم التعرف على تفاصيل أكثر بشأنها بعد إجراء الفحوصات اللازمة عليها.

وأضافت مساعد وزير الخارجية أن القطع الأثرية جرى إرسالها إلى وزارة الخارجية من القنصلية العامة لمصر في نيويورك، بعد استلامها من وحدة مكافحة الاتجار في الآثار بمكتب المدعي العام الأمريكي، وذلك بعد تنسيق بدأ منذ شهر نوفمبر 2017.