الدولار يرتفع مقابل الين مع انحسار المخاوف بشأن الخلافات التجارية

ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الثلاثاء، بعد أن تعهد الرئيس الصيني جي شين بينغ بخفض الرسوم الجمركية على واردات، مما هدأ المخاوف بشأن خلاف تجاري مع الولايات المتحدة وأعاد الإقبال على المخاطرة مع تعافي العملات الآسيوية أيضًا بعد تضررها بشدة في الأسابيع الأخيرة.

وعوض اليوان الصيني، الذي انخفض هذا الشهر، بعض تلك الخسائر عبر إحراز ارتفاع محدود، وكذلك بفعل الدولار الأسترالي الذي صعد بما يصل إلى 5.%.

وتعهد شي الذي كان يتحدث في منتدى بواو الآسيوي في إقليم هاينان بفتح اقتصاد بلاده بصورة أكبر وخفض الرسوم الجمركية على استيراد منتجات من بينها السيارات.

وفي أول رد فعل علني له على قضية الرسوم الجمركية، امتنع شي عن زيادة أجواء التوتر بين واشنطن وبكين، وبدا أنه يعطي دعمًا واضحًا للاقتصادات المفتوحة وضد التحركات الانعزالية.

وزاد الدولار 0.3% إلى 107.100 ين بعد أن ارتفع إلى 107.245 ين في وقت سابق. وانخفضت العملة الأمريكية في الجلستين السابقتين في الوقت الذي أبقت فيه الحرب الكلامية بين صانعي السياسات في الصين والولايات المتحدة الأسواق قلقة.

وزاد اليورو إلى 132.035 ين، وهو أعلى مستوياته منذ 14 مارس/ آذار.

وجرى تداول الدولار مستقرًا على نطاق أوسع مقابل سلة عملات رئيسية.

وواجه الدولار صعوبات لكي يرتفع كثيرًا مقابل اليورو في الوقت الذي تمسكت فيه العملة الموحدة بالمكاسب التي حققتها أمس الاثنين، إذ ارتفعت فوق 1.23 دولار. وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.2315 دولار.

وواصل الدولار الكندي مكاسبه بعدما ارتفع مقابل الدولار في تعاملات الأسواق الخارجية بفضل صعود أسعار النفط، ومسح للأعمال من بنك كندا المركزي دعم التوقعات بزيادات أخرى في أسعار الفائدة.

وسجل سعر الدولار الكندي 1.2676 دولار أمريكي في وقت سابق من الجلسة وهو أقوى مستوياته منذ 27 فبراير/ شباط.