الهنود والمصريون والبنغال نصف الكويت

كشفت تقارير صحافية كويتية أنّ الجالية الهندية تعتبر الأكبر في أعداد الوافدين المقيمين في الكويت، وأنّها مع الجاليتيّن المصرية والبنغالية تشكل نصف عدد سكان الكويت.

ووفق صحيفة “الأنباء” الكويتية يبلغ عدد أبناء الجالية الهندية 940 ألف نسمة، وتليها الجالية المصرية بـ 910 آلاف، وثالثاً الجالية البنغلاديشية بـ 260 ألف نسمة، في حين يتوزّع 690 ألفاً على باقي الجنسيات التي لديها إقامات صالحة في الكويت.

ونقلت “الأنباء” عن مصادر أمنية مطلعة أنّ عدد الوافدين العاملين بالدولة بلغ مليونين و800 ألف وافد لديهم إقامات صحيحة وشرعية.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن أعداد الوافدين الذين قاموا بتعديل أوضاعهم القانونية منذ بدء المهلة في 22 يناير الماضي بلغت 51500 بنسبة 33% من إجمالي الوافدين المخالفين.