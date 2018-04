نظارة واقع معزز جديدة تكلفة إنتاجها أقل من 100 دولار (فيديو)

كشفت شركة ماجيك ليب، المتخصصة في مجال تقنيات التتبع لأيدي وأعين مستخدمي نظارات الواقع المعزز والافتراضي، عن نموذج تخطيطي جديد لمشروع نظارة Augmented Reality أطلق عليه اسم Project North Star، ستصل تكلفة تنفيذه إلى أقل من 100 دولار.

وأوضحت الشركة، وفقًا لما نشره موقع ذا فيرج التقني، أن مشروعها يعتمد على أن يقوم مصنعو النظارات الذكية بتضمين أنظمة تتبع حركة أعين وأيدي المستخدمين، خلال تنقلهم في الجولات والتجارب الافتراضية داخل نظاراتهم، ليحصل المستخدم على تجربة مميزة وسهولة في التعامل بدرحة عالية من الدقة.

وأشارت إلى أن النظارة ستحمل شاشتين، واحدة لكل عين، كل منهما حجمها 3.5 بوصة بدقة وضوح 1600*1440 بكسل، وبينهما وبين عين المستخدم سيكون هناك قناع زجاجي وكأنه طبقة شفافة طائرة تقدم مستوى من الرؤية بزاوية 95 درجة رأسيا و70 درجة أفقيًا.

إلى جانب ذلك، فإن النظارة ستتبنى نظام تتبع حركة العين واليد، بحيث يبقى للمستخدم حرية الحركة في داخل ما يعيش بداخله من تجربة افتراضية ثرية، كما أن هذا النظام سيتابع حركات يديه وعينيه بدقة عالية، بالإضافة الى دقة التقاط طريقة واتجاه تعامله مع العناصر المختلفة في الواقع المعزز، بحيث يمكن للمستخدم أن يتحرك أفقيًا ورأسيًا بزاوية 180 درجة.

