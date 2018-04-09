ماذا قالت شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب في أول تعليق بعد الزواج؟ (صورة)

غازلت المطربة شيرين عبدالوهاب زوجها الملحن حسام حبيب، بنشر صورة تجمعهما عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت شيرين على الصورة بكلمات رومانسية قائلة: “فيك من طبعي فيك من روحي.. فيك كل اللي بتمناه”.

وتلقت شيرين مئات التهاني من متابعيها عبر “إنستغرام”، فور نشرها للصورة، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والحب والمودة.

وبعد محاولات عدة لوضع سياج من السرية حول ارتباطهما، توجت العلاقة التي جمعت بين شيرين وحبيب بالزواج، السبت الماضي، في حفل أقيم بمنزل والدة العروس، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

وبعد ساعات من حفل الزفاف، اضطر حبيب إلى تأجيل رحلة شهر العسل؛ لإحياء الحفل الخامس من “ليالي أضواء المدينة” في بورتو السخنة، أمس الأحد، بمناسبة أعياد شم النسيم.

وانتشرت أخبار زواج الثنائي والعلاقة العاطفية التي جمعت بينهما على مدى الأشهر الأخيرة، لكن زادت الشائعات بعد وصف والد حبيب شيرين بأنها عروسة ابنته، عبر تدوينة له، قبل تراجعه بعد ذلك ليؤكد أنها مزحة.

وحُسم الجدل قبل ساعات من زواج العروسين، بعد أن نشرت شيرين وحبيب عبر حسابهما على “فيسبوك” و”إنستغرام”، سورة “الفلق” في نفس التوقيت، ما اعتبره البعض محاولة لمنع الحسد.

وكان دويتو “كل ما أغني”، الذي طرح في 2016، الشرارة الأولى في انتشار الشائعات بين شيرين وحبيب، بعدها ظهرا معًا في العديد من المناسبات، ما أثار الشكوك حول وجود علاقة عاطفية تربط بينهما.