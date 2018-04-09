“الانتحار بأناقة” في معرض الجنائز.. تعرف على كبسولة الموت المثيرة للجدل (صور)

طوّر طبيب أسترالي، كبسولة تعمل بتقنية ثلاثية الأبعاد، يمكن استخدامها لغايات الانتحار “بهدوء وأناقة”، على حد وصف صاحب الاختراع المثير للجدل.

وعرض فيليب نيتسك وهو طبيب وناشط في حقوق القتل الرحيم، اختراعه داخل معرض الجنازات الذي ينظم في العاصمة الهولندية أمستردام، حيث سيتمكن زوار المعرض من القفز داخل الكبسولة واختبار عملها، باستخدام نظارات الواقع الافتراضي.

وسيتمكن الزوار كذلك من مشاهدة إمكانية اختيار المستخدم لمكان موته كجبال الألب أو البحار وغيرها، وعند الضغط على زر الانتحار، سيتحول كل شيء للون الأسود.

ووفقًا لصحيفة “الصن” البريطانية، فإن نيتسك 70 عامًا المعروف باسم “طبيب الموت”، زوّد الآلة بالغاز لإنهاء الحياة بسرعة، ولكن قبل تشغيلها يخضع المستخدم، لاختبار يظهر قدراته العقلية ومدى رغبته الحقيقية في إنهاء حياته، وبعد ذلك يحصل على رمز دخول الكبسولة، صالح لمدة 24 ساعة.

لكن الاختراع الذي أطلق عليه اسم Serco لقي انتقادًا واسعًا بين السياسيين والعاملين الاجتماعيين، حيث وصفه حزب المحافظين الهولندي SGP بالبشع، مُبينًا أن الانتحار ليس عرضًا ترويجيًا وأن المساعدة في الإقدام عليه، يُعد جريمة جنائية.

وكان نيتسك ساعد أربع حالات على الانتحار أواخر التسعينات، في ظل سريان قانون قصير الأجل حول القتل الرحيم شمال أستراليا في عام 1995م، حيث يدّعي أن إنهاء حياة المرء حق مدني وليس قضية طبية، مُضيفًا أن “من الأفضل ترك هذا القرار للفرد المعني”.