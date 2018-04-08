ترامب: الصين ستقوم بإلغاء الحواجز التجارية 

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأحد، إنه سيظل صديقًا للرئيس الصيني شي جين بينغ، بغض النظر عمّا يحدث من نزاعات حول التجارة.

وذكر الرئيس الأمريكي في تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر”، أن “الصين ستقوم بإلغاء الحواجز التجارية”، مبررًا ذلك بأنه “الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله”.

وأضاف ترامب، “سوف تصبح الضرائب متبادلة، وسيتم إجراء صفقة حول الملكية الفكرية”. وختم بالقول: “مستقبل عظيم لكلا البلدين”.

وكان ترامب قد اتهم الجمعة، منظمة التجارة العالمية، بأنها غير عادلة تجاه بلاده، معتبرًا أن “الصين قوة اقتصادية كبيرة، ولكن المنظمة العالمية، تصنفها ضمن البلدان النامية”.

وتابع: “ولذلك فهي (الصين) تحصل على امتيازات هائلة، خاصة فيما يخص الولايات المتحدة”.

يذكر أن بكين، قدمت، الخميس الماضي، شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد رسوم جمركية أمريكية بقيمة 50 مليار دولار على السلع التي تستوردها من الصين.

وبناء عليه، اقترح ترامب، فرض 100 مليار دولار إضافية كرسوم جمركية على الصين، إضافة لـ50 مليارًا أقرها البيت الأبيض بالفعل.

في وقت سابق، قال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوفين، إن بلاده لا تريد حربًا تجارية مع الولايات المتحدة، لكنها مستعدة لها إذا أرادت واشنطن ذلك.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء: “لا يوجد منتصر في الحرب التجارية، لكننا لا نخاف هذه الحرب، إذا أراد أحد محاربتنا فسنكون هناك”.

والأسبوع الماضي فرضت الصين تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25 % على 128 منتجًا أمريكيًا.

جاء ذلك، ردًّا على إقرار الولايات المتحدة، مارس/آذار الماضي، مرسومًا يقضي بفرض تعريفات جمركية إضافية، وقيودًا استثمارية على الصين بقيمة 60 مليار دولار.

وفي 23 مارس الماضي، تقدمت واشنطن بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين، واتهمت بكين بسرقة حقوق الملكية الفكرية للأمريكيين.