زيادة الدعم في الميزانية العامة المصرية بحوالي 3 مليارات دولار 

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن الدعم هذا العام سيزيد عن العام الماضي بـ50 مليار جنيه، (حوالي 3 مليارات دولار) ليصل في الموازنة الجديدة إلى نحو 332 مليار جنيه مصري.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الحساب الختامي لموازنة عام 2018/2019، إذ من المقرر أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها النهائي بشأنه نهاية شهر نيسان/أبريل، وسيتم تسليمه للأمانة العامة للمجلس لإدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسين عيسى، إن “وزير المالية عمرو الجارحي أبلغ اللجنة أن الدعم هذا العام سيزيد عن العام الماضي بحوالي 50 مليار جنيه، وسيصل في الموازنة الجديدة إلى نحو 332 مليار جنيه”، مشددًا على “ضرورة ترسيخ العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه”.

وأفاد أن “هناك عددًا من المؤشرات التي على أساسها يتم ضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، ومنها متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين”.

ولفت عيسى إلى أن “بطاقات التموين على سبيل المثال يستفيد منها 80 مليونًا، ومن يستحق منهم 50 مليونًا فقط.. إذ يوجد تسريب في الدعم لأكثر من 30 مليون مواطن غير مستحق، مطالبًا بضرورة زيادة برامج الحماية الاجتماعية في حال رفع الدعم عن بعض السلع”.