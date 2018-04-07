الفنان حسام حبيب زوج شيرين عبدالوهاب.. من هو؟

شُغل الرأي العام والوسط الفني خلال الفترة الأخيرة بالعلاقة بين المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب والمطرب حسام حبيب، بعد ظهورهما أكثر من مرة معًا، وتناثر أنباء عن ارتباطهما عاطفيًا.

وأصبح اقتراب موعد إعلان زواجهما المرتقب خلال ساعات حديث مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الفني أيضًا، فمن هو حسام حبيب؟

لم يكن حسام حبيب مقتنعًا أنه سيصبح مطربًا، لكن ولعه الشديد بالغناء جعله يدخل الوسط الفني من بوابة التلحين، ومع محاولات من أهله وأصدقائه لإقناعه بتجربة الغناء، قرر أن يخوض التجربة، وأصدر أول أغنية له عام 2004، ومنذ ذلك الحين لم يتخلَ عن هذا الطريق، حتى أصبح أحد المغنين الشباب البارزين في مصر.

اتجه حبيب للغناء عام 2004 وأنتجت شركة EWE له ألبوم ” لسه”، وأعاد الكرة في 2006 بألبوم “أجمل قصة حب” من إنتاج ميلودي ميوزيك، وهي نفس الشركة التي أنتجت له ألبوم “جوه قلبي” بعد سنتين، وأصدر العديد من الفيديو كليبات.

لحسام حبيب أغانٍ وطنية أيضًا ارتبطت بالأحداث الهامة لمصر، كأغنية “أعلى صوت” التي أهداها للشعب المصري بعد 25 يناير 2011، وأخرى أهداها لمصر وسوريا 30 يونيو 2013 مع الفنانة أصالة بعنوان “بلدي”.

ورغم تألق حبيب صاحب الـ37 عامًا في الغناء والتلحين، إلا أنه لم يكن مجال دراسته الأساسي، إذ درس إدارة الأعمال، وقد نشأ في أسرة ميسورة الحال في القاهرة وله أخت وحيدة تصغره سنًا.

والده حسين الدين حبيب عمل طوال حياته كضابط شرطة، وعرف حسام بارتباطه الشديد بوالدته السيدة إيمان عصام.

وارتبط حسام حبيب مرتين، إحداهما كانت بملكة جمال مصر 2009 إلهام وجدي صاحبة أكثر عدد صور مع حسام حبيب على حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث تغنى عدة مرات بدعمها له.

ويسيطر الغموض والسرية على حياة حبيب، خاصة في أمور الارتباط، فلم يعرف من التي ارتبط بها أول مرة، ولم يكشف هو ذلك، ولم يوضح حقيقة علاقته بإلهام وجدي، وكذلك فعل مع المغنية شيرين عبدالوهاب ثاني أكثر شخصية تجمعها صور بحبيب على حسابه بـ”إنستغرام”.

كما رافقت الشائعات حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، وكثرت أنباء ارتباطهما منذ الكليب الذي ظهرا فيه معًا ” كل ما أغني”، وبسبب مشاهدتهما كثيرًا معًا، إلا أن حبيب نفى ذلك بشكل قطعي في تصريحات صحفية معتبرًا أن الارتباط ليس شيئًا يعيبه، وإن صح ذلك لأعلن لجمهوره بنفسه.

ومع كثرة التأكيدات من نجوم الوسط الفني بزواج حبيب وشيرين، اليوم السبت، يلتزم حبيب الصمت ويرفض مصارحة الإعلام، وسط أنباء أن حفل الزواج سيكون سريًا ومقتصرًا على المقربين فقط.