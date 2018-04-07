زواج شيرن عبدالوهاب وحسام حبيب.. تعرف على أول المهنئين

ألمح كل من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، والملحن والمطرب حسام حبيب، إلى صحة الأخبار التي تتحدث عن زواجهما، إذ نشرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إشارات تؤكد عقد قرانهما.

ونشر الفنانان في نفس التوقيت صورة لسورة الفلق، ما لا يدع مجالًا للشك بأن هناك شيئًا ما يربطهما، فقد نشرت شيرين على تويتر سورة الفلق، في نفس الوقت الذي نشر فيه حبيب نفس السورة عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وسارعت الفنانة لطيفة لتكون أول المهنئين لهما بالزواج، قائلة:”الف مبروك ربنا يهنيكم ويسعدكم”.

وأعربت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن فرحتها، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، قائلة: “كل التباريك لحبيبتي وقلبي الفنانة الكبيرة فرحتها الكبيرة وباقولك ألف مبروك، ويا رب تتهني وتكوني أسعد امرأة في الدنيا.. يا رب زي ما فرحتيني في يوم فرحي تفرحي كل ثانية وكل دقيقة وكل لحظة يا أجمل شيرين..بحبك أوي”.

كل التباريك لحبيبتي وقلبي الفنانة الكبيرة @sherine فرحتها الكبيرة وباقولك ألف مبروك ويا رب تتهني وتكوني اسعد امرأة في الدنيا.. يا رب زي ما فرحتيني في يوم فرحي تفرحي كل ثانية وكل دقيقة وكل لحظة يا اجمل #شيرين..بحبك اوي ???????????? #بلقيس — Balqees (@BalqeesFathi) April 6, 2018

وكان الصحفي ربيع هنيدي قد نشر، صورة تجمع بين شيرين وحسام، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، معلقًا: “مبروك زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب والعرس غدًا..وما لا تعرفونه قريبًا..فماذا تقولون للعروسين؟).

وقالت الأنباء إنه من المقرر أن يتولى الماكيير داني كامل مهمة تجهيز شيرين ووضع المكياج، هذا بالإضافة إلي قيام مصفف الشعر الشهير طوني مندلق بالإهتمام بإطلالتها.