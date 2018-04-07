عمرو دياب ودينا الشربيني في لقطة تعزز الشكوك

ظهر الفنان المصري عمرو دياب برفقة الممثلة دينا الشربيني في لقطة مميزة داخل مركز تجاري شهير في دبي، ما يعزز الشكوك حول ارتباط النجمين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي التقطت من الخلف للفنان دياب وهو يمسك بيد الممثلة الشربيني دون علمهما.

وتؤكد الصورة علاقة عمرو دياب بدينا، وسط أنباء عن انفصالهما وعودة علاقته مع زوجته زينة عاشور إلى طبيعتها.

وكانت دينا الشربيني قد حذفت دياب من قائمة أصدقائها على “تويتر” و”إنستغرام”، ما تسبب بتوتر العلاقة بينهما، وما لبثت أن عادت إلى طبيعتها عقب زيارة قام بها دياب إلى دينا خلال تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “مليكة”.

يذكر أن دياب كان متواجدًا في دبي لإنعاش حفله في القرية العالمية.