تونس تعتزم طرح مناقصة لبناء مشاريع للطاقة بمليار دولار

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إن بلاده ستطرح مناقصة عالمية في السابع والعشرين من نيسان/أبريل الجاري؛ لبناء محطات كهرباء تعمل بطاقة الشمس والرياح المتجددة قيمتها 2.5 مليار دينار تونسي (مليار دولار).

وقال الشاهد للصحفيين في مؤتمر للطاقة، إن المناقصة تهدف لإنتاج ألف ميغاوات من كهرباء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مناطق: القيروان وتوزر وتطاوين وسيدي بوزيد وقبلي، دون أن يذكر تفاصيل.

وكانت تونس قالت في مارس/آذار إنها ستستثمر 12 مليار دينار في مشاريع للكهرباء وأنواع أخرى من الطاقة في الفترة من 2018 حتى 2020.

وذكرت آنذاك مشاريع من بينها كابل كهرباء يمر تحت البحر بقدرة 600 ميغاوات؛ لربط شبكة الكهرباء في تونس مع إيطاليا بتكلفة 600 مليون يورو، ومحطتين للكهرباء بقدرة 450 ميغاوات للواحدة.