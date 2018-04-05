انطلاق مؤتمر “سيدر-1” لدعم الاقتصاد اللبناني غدًا الجمعة في باريس

تنطلق في العاصمة الفرنسية باريس، غدًا الجمعة، أعمال مؤتمر “سيدر-1” لدعم الاقتصاد اللبناني، بمشاركة عربية وعالمية.

وستطرح الحكومة اللبنانية برنامجها الاستثماري بقيمة 16 مليار دولار، لإعمار وتأهيل البنية التحتية التي تتضمن: طرق، وشبكة مياه، وصرف صحي، وكهرباء، واتصالات، ونفايات، وسياحة، وصناعة.

وتنظم المؤتمر، الذي يستمر يومين، مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية (غير حكومية)، بالاشتراك مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهيئات اقتصادية لبنانية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري توجه إلى باريس، أمس الأربعاء، برفقة وفد حكومي ومن القطاع الخاص، وفق ما أورده بيان صدر عن الحكومة، اليوم الخميس.

وتعاني البنى التحتية في لبنان من الترهّل؛ لأسباب مرتبطة بعدم تجديد جزء منها منذ عقود، إلى جانب الضغط الإضافي الناتج عن تدفق أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري إلى البلاد.

وقال النائب في البرلمان اللبناني سامر سعادة إن البنك الدولي سيعرض على لبنان قروضًا بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار.

ولفت سعادة، الذي يشغل أيضًا منصب عضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه البرلمانية، إلى أن القروض تشمل توسيع الطرق الرئيسة وتأهيلها، لحل أزمة السير الخانقة التي تعاني منها البلاد.

من جهته، قال عضو لجنة المال والموازنة البرلمانية النائب فادي الهبر، إن بلاده تطمح لتأمين 16 مليار دولار، لتأمين وصيانة البنى التحتية.

ويتوقع وزراء ومسؤولون لبنانيون أن يصل عدد المشاركين في مؤتمر “سيدر-1” نحو 50 كيانًا بين دولة ومنظمة.

وأبرز المشاركين في الفعالية: البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإعمار، ومعظم الدول الأوروبية، ودول عربية مثل السعودية وقطر والإمارات والكويت، إضافة إلى الصين واليابان والولايات المتحدة وكندا.