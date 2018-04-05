الذهب ينخفض مع انحسار المخاوف من النزاع التجاري الأمريكي الصيني‎

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع في الجلسة السابقة، مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة، بعدما أبدت الولايات المتحدة استعدادها لحل نزاع تجاري متصاعد مع الصين.

وبحلول الساعة الـ 07:01 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1324.96 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع عند 1348.06 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1328.50 دولار للأوقية.

كانت الولايات المتحدة أبدت أمس الأربعاء استعدادها للحوار مع الصين بعدما ردت بكين على رسوم جمركية أمريكية مقترحة على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار، باستهداف واردات أمريكية رئيسة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.24 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.5% إلى 907.20 دولار للأوقية بعدما تراجع إلى 901.50 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول.

واستقر البلاديوم عند 924.55 دولار للأوقية بعدما لامس 913 دولارا أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول.