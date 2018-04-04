بالصور.. بيع وعاء نادر بمبلغ 30 مليون دولار في مزاد خلال خمس دقائق

خلال الخمس دقائق الأولى من افتتاح المزاد لبيع وعاء نادر يعود لإمبراطورية شينغ الصينية، في مزادات سوثبيز الدولية، أمس الثلاثاء، بيع الوعاء بمبلغ 30 مليون دولار، لصالح مشترٍ صيني لم يُكشف عن اسمه، حيث اشتراه عبر الهاتف.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلًا عن دار المزادات، أن الوعاء يعود للإمبراطور الرابع في سلالة تشينغ ويدعى كانغشي، ويبلغ قطره ست بوصات فقط، وزيُن بزخارف تجمع بين الطلاء الصيني والغربي، حيث رُسمت عليه زهور تتضمن النرجس البري، والتي لا يتم تصويرها عادة على الخزف الصيني.

وكشف نيكولاس تشاو، رئيس سوثبيز فرع آسيا، أن الإناء نادر جدًا، حيث يعد ثالث ثلاثة استخدم في نحتها اللون الوردي كخلفية طلاء، مبينًا أنه تم تصميمه في ورشة الإمبراطور كانغشي، داخل مجمع قصر المدينة المحرمة وسط العاصمة الصينية بكين.

وصنعه فريق صغير من الحرفيين بمساعدة يسوعيين قدموا من أوروبا، وجلبوا معهم آنذاك تقنيات جديدة ومواد فريدة.