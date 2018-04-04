سخرية واسعة من الشرطة البريطانية بعد نشرها صورة “مضحكة” للص هارب

أثارت شرطة مدينة وركشير، في بريطانيا، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة “مضحكة” للص شبهه المعلقون بشخصية الجوكر في فيلم الرجل الوطواط وقط “تشيشير” في فيلم أليس في بلاد العجائب.

وعلّق نحو 220 شخصًا بسخرية على الصورة، التي قالت الشرطة إنها أنتجتها بمساعدة الكمبيوتر بناءً على وصف بعض شهود العيان للص خلال عملية السرقة في المدينة.

وبدلًا من أن تساعد الصورة في إلقاء القبض على اللص، أثارت تعليقات ساخرة كثيرة، ما دفع الشرطة إلى إصدار بيان تؤكد فيه أن الصورة حقيقية وليست “كذبة أبريل”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ونقلت عن متحدث باسم الشرطة قوله: “إن ردود الفعل على مواقع التواصل كانت متوقعة؛ بسبب غرابة الصورة لكنه أكد بأنها أنتجت بناء على وصف الشهود”.

وفي تعليق لها على الصورة قالت أندي مارتنديل، على حسابها في “تويتر”: “ما هذه الابتسامة التي يبلغ طولها ميلًا”، في حين قالت ليز سوتون: “يبدو أنها كذبة أبريل متأخرة”، وعلّق آخر: “هل تأكدت الشرطة من ملفات الأسنان عندها قبل نشر الصورة”.

ورد المتحدث باسم الشرطة بقوله: “الحقيقة أن الصورة صحيحة وحقيقية وليست كذبة أبريل، على كل حال نأمل بأن تساعد هذه التعليقات والردود الواسعة على تحديد هوية اللص وإلقاء القبض عليه”.