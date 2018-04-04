اكتشاف أثري جديد لمعبد يهودي في واحة سيوة المصرية (صور)

أعلنت بعثة مصرية، اليوم الأربعاء، عن كشف أثري جديد في منطقة واحة سيوة بمحافظة مرسى مطروح، حيث تضمن الكشف الجديد الجزء الأمامي لمعبد يعود إلى العصر اليوناني الروماني.

وجاء الكشف الأثري بمعرفة البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، حيث تعمل البعثة بموقع “سلام” الأثري.

وقال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار في تصريحات رسمية، إن الجزء المكتشف من المعبد عبارة عن أساسات جدران حجرية من السور الخارجي للمعبد والمدخل الرئيسي له، والتي يبلغ سمكها حوالي 100 سنتمتر، تؤدي إلى فناء أمامي وعلى جانبيه مداخل لحجرات أخرى.

وأضاف عشماوي أنه من المتوقع الكشف عن الجزء الباقي من المعبد خلال استكمال أعمال الحفائر في الموسم الحالي، حيث قامت الوزارة برصد ميزانية خاصة له.

وذكر الدكتور عبدالعزيز الدميري رئيس البعثة الأثرية أنه أثناء أعمال رفع الرديم من الموقع ظهر العديد من الأحجار والعناصر المعمارية للجدران المتهدمة، ومن بينها أعتاب علوية تحمل زخارف بالإضافة إلى أجزاء من أعمدة ركنية تحمل زخارف البيضة والسهم واللسان، حيث إن جميع هذه الزخارف كانت تشتهر بها هذه الفترة.

وأضاف رئيس البعثة أن البعثة تمكنت أيضًا من الكشف عن الكثير من بقايا أوانٍ فخارية وعملات، وتمثال لأحد الأشخاص بملامح يونانية، بالإضافة إلى تمثالين من الحجر الجيري لأسدين أحدهما فاقد الرأس.