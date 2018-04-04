الذهب يرتفع مع تراجع الإقبال على المخاطرة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وسط عزوف من جانب المستثمرين عن الأصول التي بها مخاطرة، بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات بقيمة 50 مليار دولار من الصين؛ ما عزز احتمالات مواجهة تجارية مع بكين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1334.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0700 بتوقيت غرينتش، بعدما كان هبط 0.6% في الجلسة السابقة.

وصعد المعدن الأصفر 0.1% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1338.40 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 16.43 دولار للأوقية بعد أن خسرت 1.4%، يوم الثلاثاء.

ونزل البلاتين 0.6% إلى 918.24 دولار للأوقية بعد أن هبط إلى 912 دولارًا للأوقية خلال الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول.

وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 928.10 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عند 924.50 دولار للأوقية.