اليوم في "كان" يُكرم المرء أو يُهان

مدينة كان ـ خاص

من المنتظر أن تعلن اليوم الأحد جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي الذي دام 12 يوما وتنافس في مسابقته الرسمية عشرون فيلما.

ووفقا لآراء النقاد والأوساط الإعلامية، فإن هناك عددا من الأفلام يرجح أن تحصد السعفة الذهبية في كان، وهذه الأفلام هي: الفيلم الأمريكى "لوين دافيز من الداخل" إخراج إيتان وجويل كوين، والصيني "لمسة خطيئة" إخراج جيا زانج- كى، والفيلم الإيطالي "الجمال الكبير" إخراج باولو سورينتينو، و الفيلم الفرنسي "الماضي" إخراج الإيراني أشجار فارهادي، والفيلم الياباني "مثل الأب مثل الابن" إخراج هيروكازو كوري، الفيلم الأمريكي "خلف الشمعدانات" إخراج ستيفن سودربرج.

ومهرجان كان السينمائي هو أحد أهم المهرجانات السينمائية عبر العالم. يرجع تأسيسه إلى سنة 1939 وهو يقام كل عام عادة في شهر أيار/مايو في مدينة كان في جنوب فرنسا، ويوزع المهرجان عدة جوائز أهمها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم.