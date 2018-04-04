لحمايتك.. إنستغرام تحرمك من بعض تطبيقاتها المفضلة

في خطوة مفاجئة وغير معلنة، أوقفت منصة مشاركة الصور الاجتماعية “إنستغرام“، إمكانية استخدام بعض تطبيقات الطرف الثالث لقاعدة بيانات مستخدميها تمامًا، وقلصت إمكانية وصول البعض الآخر للبيانات، في محاولة من جانبها لحماية المستخدمين وخصوصية بياناتهم.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع انجادغيت أن منصة الصور كانت فيما قبل تسمح للتطبيقات أن تقوم بإجراء 5000 طلب للبيانات من قاعدة بياناتها في الساعة الواحدة، ولكن بعد التعديلات تراجع هذا الرقم بشكل جذري إلى 200 طلب فقط خلال المدة نفسها.

وأشار تقرير نشره موقع تيك كرانش التقني إلى أن نوعية البيانات التي من الممكن لتطبيقات الطرف الثالث استخدامها من قاعدة بيانات مستخدمي “إنستغرام” أصبحت محدودة بعض الشيء، وبالتالي فإن العديد من التطبيقات الخاصة بخدمة العملاء ومتابعة الأوسمة Hashtags ومراقبة المتابعين Followers، لن تتمكن من أداء مهامها بشكل طبيعي.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الموسعة التي تتخذتها شركة فيسبوك، الشركة المالكة لإنستغرام، لتصحيح أوضاع خصوصية مستخدمي خدماتها وبياناتهم، وقد كانت لديها خطة لتقليص صلاحية مطوري تطبيقات الطرف الثالث بحلول 2020، ولكن ما تورطت فيه من تسريب بيانات حسابات الملايين من الأمريكيين عبر حيلة قامت بها شركة بريطانية لتحليل البيانات تدعى كامبريدج أناليتكا، اعتمدت على تطبيق اختبارات شخصية ونفسية يَدفع للمستخدم دولارًا مقابل استخدامه للتطبيق وتسجيل دخوله للتطبيق باستخدام حسابه على فيسبوك.