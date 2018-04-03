هيفاء وهبي:”لعنة كارما” باقٍ في سباق رمضان 

نفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ما تردد بشأن خروج “لعنة كارما” من السباق الرمضاني المقبل، بعد الشائعات التي لحقت بمسلسلها مؤخرًا.

وحرصت هيفاء، على نشر صور لها داخل كواليس المسلسل في “فيلا” على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، عبر صفحتها على موقع “إنستغرام”، معلقة:”لعنة كارما.. رمضان 2018 إن شاء الله”.

وتعدُّ هذه المرة الثانية التي تحاول فيها هيفاء وضع حد للشائعات بشأن مسلسلها الجديد، حيث سبق أن كتبت عبر حسابها على موقع “سناب شات”:”اخبطوا رؤوسكم بأقرب حيط.. كارما هتزعل ناس كتير.. صباح القصف”.

وعانى مسلسل “لعنة كارما” الكثير من الأزمات، خلال الفترة الأخيرة، ما فتح الباب أمام الشائعات والأقاويل حول عدم لحاقه بالسباق الرمضاني.

وبدأت الأزمات باعتذار المخرج إسماعيل فاروق، والفنان محمد رجب، وعدم الانتهاء من التعاقدات مع النجوم المشاركين، فضلًا عن الديكورات.

ووضعت هيفاء سياجًا من الكتمان، حول أحداث المسلسل، والدور الذي تجسده، مؤكدة أن كل ما نشر حوله ليس له أساس من الصحة.

ومسلسل “لعنة كارما”، بطولة: باسل الزارو، ونبيل عيسى، وشيرين، وتأليف عبير سليمان، وإخراج خيرى بشارة.

وشاركت هيفاء وهبي، في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل الحرباية، من بطولة: الراقصة دينا، وأحمد صيام، ورحاب الجمل، وعايدة رياض، وصبري عبد المنعم، وتأليف أكرم مصطفى، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج مريم أحمدي.