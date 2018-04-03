أكبر منزل من الشوكولاتة في العالم يدخل “غينيس”  (صور)

صمم أحد الطهاة في البرازيل أكبر منزل صُنع من الشوكولاتة في العالم ما أهله لدخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بسبب جمالية تصميمه وكبر حجمه.

وحطم هذا المنزل الرقم القياسي لأكبر منحوتة شوكولاتة، سجلت لصالح منزل صيني وصل وزنه إلى 10187 كغم، وهو ما يقل عن التحفة البرازيلية بنحو 301 كيلو غرامًا.

ووصل وزن المنزل البرازيلي إلى 10 أطنان، والمثير للإعجاب، أنه بُني في طقس البرازيل الحار، في معرض “إكسبو كوليت” Expocolate في مدينة “أوبيرابا”.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن المنزل يزن 10488 كيلوغراماً، وهو صالح للأكل أيضًا، كما يصل ارتفاعه إلى 2.4 متر ويحتوي على أواني طهي ونوافذ من الشوكولاتة.

وداخل المنزل، توجد منحوتات شوكولاتة لشخصيتين معروفتين من ولاية “ميناس جيرايس”، وهما المذيعة التلفزيونية آنا ماريا براغا، وببغائها “لورو خوسيه”، وهما شخصيتان شهيرتان من البرنامج البرازيلي “ماز فوزيي”، كما توجد منحوتة أخرى لشيكو زافير.

يذكر أن “Expocolate 2018 ” هو حدث مدته 10 أيام في مدينة “أوبيرابا”.

وكان شيكو زافير محسنًا مشهورًا، وخلال فترة 60 عامًا، كتب ما يصل إلى 450 كتابًا وعدة آلاف من الرسائل، زاعمًا استخدام طريقة تعرف باسم “سيكوغرافيك”، وهي قدرة نفسية مزعومة، تسمح للشخص بتأليف الجمل دون وعي، والتي تنشأ من مصدر لا شعوري أو روحاني أو خارق، بحسب الصحيفة.