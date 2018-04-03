الصين تفرض تعريفات جمركية على منتجات أمريكية بهدف “تعويض الخسائر”

فرضت الصين تعريفات جمركية على 128 منتجًا أمريكيًا لتعويض الخسائر التي سببتها رسوم فرضتها الولايات المتحدة على منتجات صينية ولحماية المصالح الوطنية الصينية، حسب صحيفة “الشعب” الرسمية.

وبحسب الصحيفة الصينية، شملت التعريفات الجديدة عددًا من السلع من بينها النبيذ والبرتقال.

وكانت بكين فرضت، أمس الاثنين، تعريفات جمركية إضافية وصلت إلى 25% على منتجات أمريكية تساوي 3 مليارات دولار ردًا على رسوم جديدة فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمونيوم والصلب.

وتم إعفاء المنتجين الأمريكيين وكندا وكوريا الجنوبية من دفع رسوم الألمونيوم والصلب، لكن لم يشمل الإعفاء الصين وهي مورد صغير نسبيًا للولايات المتحدة.

وتعتبر التعريفات الصينية إلى حد كبير متواضعة في حجمها، وينظر إليها على أنها طلقة تحذير للإدارة الأمريكية التي ستكشف النقاب هذا الأسبوع عن قائمة من واردات التكنولوجيا الصينية المتطورة التي تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم عليها.

وأبدت الصناعة الأمريكية مخاوفها من احتمال أن ترد الصين بشكل أكبر بفرض رسوم عقابية على منتجات رئيسة مثل الطائرات وفول الصويا والسيارات.

وقال وانغ هيلو، الباحث في مركز أبحاث وزارة التجارة الصينية في التعليق إن “الصين لا تحب الحروب التجارية لكن بوقوفها إلى جانب العدل ليس أمامها خيار سوى الدخول في حرب لإنهاء حرب”.

وقالت الصين مرارًا إنها لا تخشى دخول حرب تجارية مع الولايات المتحدة، لكنها حثت أيضًا واشنطن على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل خلافاتهما التجارية.