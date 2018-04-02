الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات ترتفع 14.4% في 2017

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات خلال عام 2017، بنسبة 14.45%، مقارنة بحجم الاستثمارات في عام 2016.

وأفادت بيانات هيئة التنافسية والإحصاء الإماراتية، التي استعرضتها خلال مؤتمر تمهيدي للإعلان عن ملتقى الاستثمار السنوي في دبي، اليوم الإثنين، بأن الاستثمارات بلغت 10.3 مليار دولار خلال العام الماضي.

وفي عام 2016 سجلت الاستثمارات المباشرة للإمارات 9 مليارات دولار.

وحسب البيانات، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الإمارات إلى 128.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وتنطلق فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2018، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 9 إلى 11 من شهر إبريل/‏ نيسان الجاري.

ويأتي الملتقى بمبادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية، وبحضور 20 ألفًا من مسؤولي الدول والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية العالمية.