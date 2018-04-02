مارلين مونرو تعود للحياة “تقنيًا” في فيلم جديد (صور)

بعد مرور أكثر من 50 عامًا على وفاتها، ستعيد التكنولوجيا الحديثة نجمة هوليوود الأسطورية، مارلين مونرو، إلى الشاشة في فيلمها الجديد.

توفيت مارلين مونرو في سن 36 عامًا، في العام 1962، بعد تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، ولكن الآن بمساعدة التقنيات الحديثة ستصبح شبيهتها سوزي كيندي نسخة طبق الأصل من النجمة الراحلة في استوديوهات “باينوود” في “باكينجهامشير”.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد استخدم خبراء الاستوديو “تقنية تعتمد على استخدام 181 كاميرا لتصوير جسم سوزي و60 لتصوير تعبيرات وجهها”، بالإضافة إلى 3 آلاف صورة لمارلين، لخلق “أفاتار” (نموذج متحرك ثلاثي الأبعاد) للنجمة الراحلة.

وستلعب أفاتار النجمة دور البطولة في فيلم عن حياة الممثلة المضطربة للمنتج والكاتب “كريس أونجارو”.

من جانبها، رحبت سوزي بشجاعة استخدام التكنولوجيا لإنتاج فيلم مثل هذا، وقالت إنه “سيكون من الرائع إعادة مارلين إلى الشاشة”.

وعلى الرغم من أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى فقط، إلا أن الخطط جارية بالفعل لإنتاج أفلام تضم مشاهير آخرين رحلوا عنا منذ أمد بعيد.