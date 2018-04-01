بالصور والفيديو.. سقوط أمطار غزيرة على حائل السعودية

هطلت أمطار غزيرة، مساء الأحد، على مدينة حائل شمال غرب السعودية.

وتصدر وسم (#حائل_الآن) المراتب الأولى في قائمة “تريند” على موقع تويتر في السعودية، حيث شهد الوسم تفاعلًا لافتًا عبر نشر الصور والتغريدات التي أعرب أصحابها عن ابتهاجهم بسقوط الأمطار خلال فصل الربيع، واقتراب فصل الصيف الذي تسجل درجات الحرارة فيه مستويات مرتفعة.

وكتب الدكتور حمود الغاشم:”لا أدري هل نهنئ حائل بسقوط الأمطار، أم نهنئ المطر لمروره بحائل”.

بينما وثّق فهد الخالد بالفيديو ما قال إنه تساقط كثيف للبرد غرب مدينة حائل.