مصر تعلن إنشاء منطقة حرة في سيناء بتكلفة 40 مليون جنيه

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، عن إقامة منطقة حرة في نويبع جنوب سيناء على نحو 250 فدانًا، بتكلفة مالية تقدر بنحو 40 مليون جنيه، وفق ما أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.

وقالت نصر: إن “مجلس الوزراء وافق على إنشاء منطقة الحرة بنويبع في إطار تفعيل قانون الاستثمار وخاصةً المادة الـ33 منه”، مشيرةً إلى أن “المناطق الحرة في البلاد وصلت إلى 11 منطقة بمختلف أنحاء الجمهورية، لتساهم بنحو 24% من الصادرات المصرية”.

بدوره، أكد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أن العائد “الاستثماري للمنطقة الحرة يصل إلى نحو مليار دولار، كما تساعد على توفير 14 ألف فرصة عمل”.

وقال فودة، خلال مؤتمر صحفي عقد، السبت: إن “المنطقة الحرة ستساهم في إعادة إعمار العراق وسوريا؛ كونها منفذًا رئيسيًا للدولتين”، مضيفًا أن “المشروعات التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة الحرة في نويبع، تشمل إعادة تصدير البضائع وتداول البضائع والشحن البحري، وحفظ وتبريد المنتجات، والصناعات الدوائية من الأعشاب، وصناعة وتجفيف الأسماك، وتصنيع الألواح الضوئية”.