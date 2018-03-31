حورية فرغلي تهاجم درة وتوجه رسالة قاسية لياسمين صبري (فيديو)

ترجمت الفنانة المصرية حورية فرغلي صراحتها المعتادة في صورة رسائل جريئة لكل من مواطنتها الفنانة ياسمين صبري، والنجمة التونسية درة، أثناء لقائها ببرنامج “أنا وأنا” عبر فضائية “ON E” مع الإعلامية سمر يسري.

ولم تتردد حورية في اتهام درة بسرقة دورها في مسلسل “سجن النسا” بعدما كان مقررًا لها، إذ كشفت أيضًا أن شجارًا وقع بينهما حين عملتا سويًا في أحد الأعمال الفنية، إذ تحدثت معها درة بطريقة غير لطيفة بحسب تعبيرها.

وواصلت حورية انتقادها لدرة، مؤكدة أنها تتحدث عنها بشكل غير لائق من خلف ظهرها، وأكثر من مرة تسمعها بنفسها تغتابها في حضور بعض زملائها.

ووجهت حورية في اللقاء نفسه، رسالة قاسية لياسمين صبري حين تعرضت لموضوع الفنانات اللاتي أصبحن نجمات دون أن يقدمن شيئًا، وضربت مثلاً على ذلك بياسمين صبري بعد ضغط من المذيعة سمر يسري.

وقالت حورية: “النجومية لا تقتصر على الجسد الجيد”، في إشارة لياسمين، مضيفة: “فرغم جسدها الجيد لابد أن تنشغل بأعمالها وليس ما يقال عنها”.

وفي رأي حورية، فإن التمثيل ليس “مكياج” و”جسد” فهي ليست عارضة أزياء، وقد تضطر أحيانًا لتقديم دور شخصية قبيحة أو سمينة أو دون “ميك أب” لذلك نصحتها أن تعمل أكثر حتى يقال عنها نجمة.

إلى ذلك، حقق فيلم حورية فرغلي الأخير “طلق صناعي” مع النجم ماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومي كساب وسيد رجب، نجاحًا كبيرًا في دور السينما.