علي ربيع: أقترب من المجتمع اللبناني في “سك على إخواتك”

يواصل الفنان المصري علي ربيع، تصوير دوره في مسلسله الجديد “سك على إخواتك” والذي تقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو البطولة المطلقة الأولى له في الدراما التلفزيونية.

وقال ربيع فى تصريحات خاصة لإرم نيوز: “معدل التصوير في مسلسل (سك على إخواتك) يسير بشكل طبيعي جدًا، وسوف ينتهي تصوير المسلسل بالكامل قبل بداية شهر رمضان وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد”.

وعن سبب موافقته على الدور، أوضح: “المسلسل كوميدي ومكتوب بشكل رائع جدًا ويدور حول شاب صعيدي يكتشف بالصدفة أن والده ما زال على قيد الحياة، وأن له 3 شقيقات منتميات إلى ثقافات مختلفة، الأولى من بيئة شعبية، والثانية من طبقة ثرية، والثالثة من أم لبنانية”.

وتابع علي ربيع: “في هذا العمل أتعامل مع هذه الحالات بطبيعة الشاب الصعيدي حسن النية، وأقترب من ثقافة المجتمع اللبناني، وأتصور أن هذا المسلسل سوف يحقق نجاحًا كبيرًا لأن أحداثه مثيرة، وتحمل قدرًا كبيرًا من الكوميديا”.

وبشأن ما تردد مؤخرًا عن انفصاله عن مسرح مصر، قال: “هذا الكلام غير صحيح، أنا مستمر في مسرح مصر، وسعيد بنجاح هذه التجربة التي جعلتني أعبر إلى الجمهور”.

يذكر أن مسلسل “سك على إخواتك” بطولة علي ربيع، صلاح عبدالله، سلوى خطاب، صبري فواز، كريم عفيفي، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادي الجيار، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، جيسي عبده، وقصة كريم فهمي، وسيناريو وحوار إياد إبراهيم، ومحمد فتحي ومحمد أبو السعد، وإخراج وائل إحسان.