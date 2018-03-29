أسينسيو يتقمص شخصية ليبرون جيمس (فيديو)

يبدو أن ماركو أسينسيو لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب إسبانيا يعشق كرة السلة وتحديدًا النجم ليبرون جيمس لاعب كلفيلاند كافاليرز.

وعادل جيمس رقمًا قياسيًا لمايكل غوردان بتسجيل عشر نقاط على الأقل في 866 مباراة متتالية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA وقاد كلفيلاند كافاليرز للفوز 118-105 على تشارلوت هورنتس الليلة الماضية.

وأنهى جيمس المباراة مسجلًا 41 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على عشر كرات مرتدة.

وحافظ كافاليرز وصيف البطل في الموسم الماضي على حظوظه في إنهاء الموسم في المركز الثالث في القسم الشرقي خلف تورونتو رابتورز المتصدر وبوسطن سيلتيكس صاحب المركز الثاني الذي فاز 97-94 على يوتا غاز.

لكن في إسبانيا بث أسينسيو فيديو على حسابه في تويتر بالتصوير البطيء مع أحد أصدقائه، حينما كان يرتدي قميص جيمس رقم 23 ليضع الكرة في السلة على طريقة النجم الأمريكي.

ونال هذا الفيديو إعجاب ثيو هيرنانديز زميل أسينسيو في الفريق الملكي الذي يسعى لإنهاء الموسم الحالي بين المراكز الأربعة الأولى في الليغا لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.