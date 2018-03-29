“بوينغ” تتعرّض لهجوم فيروسي وسط مخاوف من تسربه إلى أنظمة الطائرات (صور)

كشف تقرير عن تعرض إحدى المنشآت الإنتاجية، التابعة لشركة “بوينغ” لهجوم سيبراني بفيروس “واناكراي”، قبل أن يتم احتواؤه إثر إرسال مهندس مذكرة مقلقة تحذّر من أنه قد ينتشر إلى برامج الطائرات.

وبحسب، صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ضرب الهجوم السيبراني الابتزازي الذي شل حركة الشركة البريطانية للخدمات الصحية العام الماضي، منشأة تابعة لشركة “بوينغ” شمال “تشارلستون” في ولاية “ساوث كارولينا” أمس الأربعاء.

وأرسل مايك فاندرويل، أحد كبار المهندسين في شركة “بوينغ” لإنتاج الطائرات مذكرة تحذيرية يطلب فيها مساعدة كل الأيدي العاملة، قائلًا:”إنه ينتشر بسرعة من شمال تشارلستون، وقد سمعت للتو أن أدوات التجميع الآلية 777 قد تعطلت”.

وأوضح مايك أنه “قلق من انتشار الفيروس إلى المعدات المستخدمة في الاختبارات الوظيفية للطائرات، أو برنامج الطائرة ذاتها”.

وأثار الهجوم ذعرًا واسع النطاق داخل الشركة، لكن في وقت لاحق قالت الشركة:”هناك عدد من التفاصيل المبالغ فيها وغير الدقيقة حول الهجوم، فقد كشف مركز عمليات الأمن السيبراني عن اقتحام محدود للبرامج الخبيثة التي أثرت على عدد قليل من الأنظمة، وتمت معالجة النظام، وهذه ليست قضية إنتاج أو تسليم”.

من جانبها قالت ليندا ميلز، المتحدثة باسم “بوينغ”:”إن الثغرة كانت محدودة، وأثّرت على عدد قليل من الآلات”، مضيفة:”تم إصلاح النظام ولم يحدث أي انقطاع في إنتاج 777 أو أي برنامج آخر”.

واكتسب فيروس “واناكراي” سمعته لأول مرة في أيار/ مايو الماضي، بعد استخدامه في سلسلة من الهجمات على بلدان في جميع أنحاء العالم.

وكانت الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة واحدة من أكبر ضحايا هذا الهجوم، حيث أُصيب أكثر من 70 ألف جهاز في المستشفيات البريطانية والاسكتلندية، وإجمالًا أُصيب حوالي 200 ألف حاسوب في 150 دولة.

وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي، أعلنت حكومة الولايات المتحدة علنًا أنها تعتبر كوريا الشمالية مسؤولة عن هذا الهجوم.

وأصدرت شركة “مايكروسوفت” تحديثات في نيسان/ أبريل الماضي تعمل على إصلاح الثغرة الأمنية في برامج “ويندوز” التي استغلها الهجوم.