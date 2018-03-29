الرئاسة العراقية تبحث مخالفات الموازنة الاتحادية 2018

قال مصدر عراقي مطلع، الخميس، إن رئاسة الجمهورية ستعقد اجتماعًا مع المستشارية القانونية؛ لمناقشة مسألة الخروقات والمخالفات التي حدثت بالموازنة وإبداء الرأي فيها.

وأعلنت الرئاسة العراقية، في الـ 13 من مارس الجاري، أن الرئيس فؤاد معصوم رفض المصادقة على بنود الموازنة المالية للعام 2018 وأعادها للبرلمان؛ لغرض تعديل 31 فقرة اعتبرها مخالفة للقانون والدستور، دون الإشارة إلى تلك المخالفات.

وأعاد البرلمان، الثلاثاء الماضي، قانون الموازنة الاتحادية 2018، لرئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه، دون أي تعديلات على اعتراضات رئاسة الجمهورية.

وقال مصدر مطلع على الاجتماع، فضل عدم الكشف عن اسمه: “إن المستشارية القانونية برئاسة الجمهورية ستعقد اليوم اجتماعًا لمناقشة مسألة الخروقات التي حدثت بالموازنة وإبداء الرأي فيها”.

وأضاف المصدر أنه “من المستبعد أن يصادق معصوم على قانون الموازنة”.

وينص مشروع الموازنة على خفض حصة إقليم الشمال إلى نحو 12% من 17%، وتقول بغداد إن هذه الحصة تنسجم مع التوزيع السكاني في البلاد.

وأقر البرلمان في الثالث من مارس/ آذار الجاري، الموازنة، وسط مقاطعة نواب إقليم الشمال؛ احتجاجًا على تقليل حصة الإقليم من 17 إلى 12.6%.

وتبلغ قيمة الموازنة نحو 104 تريليونات دينار (نحو 88.1 مليار دولار) بإيرادات متوقعة تبلغ 91.6 تريليون دينار (نحو 77.6 مليار دولار)، وبعجز يبلغ نحو 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار).

وتم احتساب الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 46 دولارًا للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3.88 مليون برميل يوميًا، من ضمنها 250 ألف برميل من حقول إقليم الشمال.