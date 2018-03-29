3.1 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين العام الماضي ‎

صعد الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 3.1 % بالأسعار الثابتة، خلال العام الماضي 2017، مقارنة مع العام السابق له.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في فلسطين، بلغ 5.4 % في الربع الأخير 2017، على أساس سنوي.

وأظهر مسح لوكالة الأناضول، استنادًا على البيانات الربعية للحسابات القومية الفلسطينية الصادر عن الإحصاء، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في فلسطين بلغت 11 مليار دولار أمريكي في 2017.

تتوزع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، بواقع 8.379 مليارات دولار في الضفة الغربية خلال العام الماضي، بينما بلغ 2.651 مليار دولار في قطاع غزة.

وتظهر الفجوة في قيمة الناتج المحلي بين الضفة الغربية وغزة، التباين في حجم وقوة اقتصاد كل منهما، في الوقت الذي دخل فيه القطاع عامه الـ11 من الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2007.

يبلغ عدد سكان الضفة الغربية (بما فيها القدس المحتلة)، 2.881 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان غزة 1.9 مليون نسمة بحسب تقرير صدر، أمس الأربعاء، عن الإحصاء الفلسطيني.