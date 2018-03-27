هيفاء وهبي توجه رسالة شديدة اللهجة لمروجي شائعات “كارما”

وجهت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، رسالة شديدة اللهجة لمروجي شائعات خلافها مع منتج مسلسلها الجديد “لعنة كارما” الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك.

وكانت أنباء ترددت عن تأجيل المسلسل بسبب ارتفاع أجر هيفاء وهبي، واعتذار عدد من الفنانين لعجز المنتج ممدوح شاهين عن تحمل عبء الأجور، في حين تداولت أخبار عديدة طبيعة الدور الذي تجسده هيفاء في المسلسل، فتارة يقال إنها سيدة أعمال ثرية، وتارة أخرى خبيرة آثار.

وردًا على الشائعات التي طالت هيفاء ومسلسلها الجديد كتبت النجمة اللبنانية، عبر حسابها الشخصي على “سناب شات” مقطعًا قالت فيه: “كل الكلام اللي مكتوب عن أحداث مسلسل لعنة كارما غلط بغلط، لا تجارة آثار ولا سيدة أعمال وبالنسبة للمشهد اللي نزل كان بروفة حركة لأحد المشاهد، أما التعليقات عن استعراض الجسم والشعر فياريت تخبطوا رأسكم بأقرب حيط، كارما هتزعل ناس كتير، وصباح القصف”.

وبدأت هيفاء وهبي مؤخرًا تصوير أحداث المسلسل، وتم إسناد مهمة الإخراج لخيري بشارة الذي طلب من المنتج الاستعانة بوحدتَي تصوير، من أجل اللحاق بموسم شهر رمضان.

يذكر أن مسلسل “لعنة كارما” من تأليف عبير سليمان ومن إخراج خيري بشارة، ويشارك في بطولته سماح أنور وخالد ذكي.