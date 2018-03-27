شغف التصوير يحوّل عاملًا بسيطًا لمشهور يجني الملايين

انقلبت حياة الشاب البريطاني، يعقوب ريغلين، رأسًا على عقب، في غضون سنتين، حيث تحول من عمله في سوبرماركت ومتجر لبيع الدراجات إلى وظيفة تنطوي على سفره حول العالم لالتقاط صور لأكثر الأماكن إثارة.

وكشف ريغلين البالغ من العمر 23 عامًا، لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن وظيفته تعتمد على نشر صوره عبر صفحته في موقع “إنستغرام“، حيث يصل عدد متابعيه إلى 680 ألفًا، وذلك نيابة عن العلامات التجارية مثل “Amazon” و” BMW”، مبينًا أن محتوى الصور يعزز من قيمة العلامات التجارية التي يعمل لصالحها.

وحتى الآن زار مع صديقته هايلي فينسنت أكثر من ستين دولة والتقط سلسلة صور لوجهات العالم المذهلة، مثل برج إيفل وتاج محل وناطحات سحاب مدينة نيويورك، وجزر الفلبين البالغ عددها 7000 جزيرة.

والتقط ريغلين كاميرا لأول مرة في حياته عندما كان بعمر 16، وأدرك حينها شغفه بالتصوير الفوتوغرافي، وعمل بجد لتطوير مهاراته التصويرية.

وقال: “الشيء الذي أحب تصويره هو القوة والقدرة على التقاط اللحظة التي تبهر الناس، والتي تكون موجهة نحو الاحتفاء بالجمال في العالم، وإدراك مدى حساسيته وقيمته الثمينة”.