صحيفة: بوتين أغنى رجل في العالم

نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية عن بيل براودر، المدير التنفيذي لصندوق “هيرمتيج كابيتال” البريطاني المتخصص بالاستثمار في روسيا، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “هو أغنى رجل في العالم، وتبلغ ثروته نحو 200 مليار دولار”.

وفي حال صحة المعلومات التي أدلى بها براودر فإن ذلك يعني أن بوتين أغنى من مؤسس شركة “أمازون” جيف بيزوس، الذي أعلنت “فوربس” مؤخرًا بأنه أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ نحو 112 مليار دولار.

وجاء في لائحة “فوربس” الأخيرة أن مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غتيس، هو ثاني أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بحوالي 90 مليار دولار.

ونشرت مؤخرًا لجنة الانتخابات المركزية الروسية معلومات عن دخل الرئيس فلاديمير بوتين، والتي كانت شرطًا للمشاركة في الانتخابات من قبل كل المرشحين الرئاسيين.

ووفقًا لتقرير اللجنة، فإن دخل بوتين بلغ نحو 673 ألف دولار بين عامي 2011 و2016، أي حوالي 112 ألف دولار سنويًا، في حين يملك 13 حسابًا مصرفيًا يقدر إجماليها بحوالي 241 ألف دولار، إضافة إلى شقة في مدينة سان بطرسبرغ، و230 سهمًا في “مصرف سان بطرسبرغ” وسيارتين رياضيتين مصنوعتين في روسيا.

وقالت الصحيفة: إنه حتى الأرقام المصرح بها تجعله رجلًا ثريًا بالمقاييس الروسية، حيث إن متوسط الراتب السنوي هناك لا يزيد على 6700 دولار.

وأضافت الصحيفة: “هذه الثروة هي المصرح بها، لكن هناك الكثير ممن يعتقدون بأن ثروة بوتين أكبر من ذلك بكثير ولم يتم التصريح بها”.