العراق والسعودية يوقعان اتفاقية لتعزيز النقل الجوي

وقعت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع نظيرتها السعودية بشأن النقل الجوي لتعزيز الملاحة بين البلدين.

وقالت الوزارة العراقية، في بيان، إن وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي وقع الاتفاقية في العاصمة السعودية الرياض، مع نظيره السعودي نبيل العامودي.

وأوضحت وزارة النقل العراقية، أن “الاتفاقية من شأنها تفعيل تسيير الرحلات الجوية للنواقل الوطنية وشركات الطيران الأخرى بين البلدين بشكل أكبر”.

وأضافت أن “الاتفاقية تأتي في إطار انفتاح العراق مع دول العالم بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية للبلد، وكذلك تسهيل إجراءات سفر العراقيين من أجل الدراسة والعلاج وبقية المجالات الأخرى”.

ووصل وزير النقل العراقي إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وكان البلدان وقعا مذكرة تفاهم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتسيير رحلات جوية متبادلة بين البلدين، وذلك لأول مرة منذ 25 عامًا، إذ إن الرحلات الجوية بين السعودية والعراق انقطعت منذُ أن غزا الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الكويت، في عام 1990.

ويأتي الاتفاق أيضًا، إثر تحسن العلاقات بين الدولتين الجارتين على نحو ملحوظ بدءًا من العام الماضي، بعد عقود طويلة من التوتر في أعقاب اجتياح النظام العراقي السابق للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.