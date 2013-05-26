مرة أخرى يغيب "متعب" عن الأهلي

إرم – (خاص)

لم يستطع اللاعب متعب أن يشارك في فوز الأهلي 5-1 على إنبي في الدوري بسبب مشكلة الظهر وستبعده الاصابة ذاتها امام المحلة.

وقال ايهاب علي لموقع الأهلي على الانترنت اليوم :"متعب لا يزال يعاني من تقلصات في عضلات الظهر."

واضاف: "سيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي ولن يلحق بمباراة المحلة."

وتسببت آلام الظهر في غياب متعب لفترات طويلة عام 2012 وخضع المهاجم لعملية جراحية بسيطة في اغسطس/ آب من العام الماضي.

وسجل متعب 58 هدفا في الدوري المصري الممتاز منذ أن ترقى للفريق الاول في الأهلي من قطاع الناشئين عام 2004 بينهم هدفان فقط هذا الموسم.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الأولى في الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة من 13 مباراة وضمن التأهل بجانب غريمه التقليدي الزمالك والاسماعيلي إلى مرحلة تحديد البطل التي تضم أربعة فرق.