بالفيديو.. هكذا علّق عادل إمام على موظفة سمينة خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية

داعب الفنان المصري الكبير عادل إمام، الملقب بالزعيم، اليوم الإثنين، إحدى الموظفات في اللجنة الانتخابية التي أدلى فيها بصوته في الانتخابات الرئاسية؛ بسبب زيادة وزنها، الأمر الذي تقبلته الموظفة بالضحك.

وحضر الزعيم إلى مقر مدرسة “بدر” الابتدائية في منطقة “الدقي” بالقاهرة، للمشاركة في الانتخابات، حيث ارتدى الزعيم “تي شيرت” أسود اللون، مدونًا على ذراعه رقم 3، ونظارة سوداء.

ودخل الزعيم مقر اللجنة ليبدأ الحديث مع الموظفة التي تطّلع على بطاقة الرقم القومي الخاص به، ليقول لها: “المكرونة بالبشمل والمحشي هم السبب”، لتضحك الموظفة وترد عليه: “لأ السبب أنني أجلس لمشاهدة مسرحياتك”، ليصافحها الزعيم في جو من المرح.

وخرق أجواء المرح تلك مواطن مصري أعرب عن غضبه من الانتظار داخل اللجنة، لحين انتهاء عادل إمام من التصويت، وقال: “أنا واقف منتظر.. إيه حكايتكم النهاردة”، وهو ما أثار استغراب “الزعيم” الذي نظر إلى الناس من حوله دون تعقيب.

وبدأت الانتخابات الرئاسية المصرية، اليوم الإثنين، حيث يتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب “الغد”.