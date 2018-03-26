فيفي عبده في الميدان..ظاهرة الرقص تنتشر أمام اللجان الانتخابية في مصر (فيديو)

انتشرت على نطاق واسع في مصر، اليوم الإثنين، ظاهرة رقص الفتيات والسيدات والفنانين أمام مقار اللجان الانتخابية خلال التصويت لاختيار الرئيس المصري المقبل.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع فيديو وصورًا تظهر قيام فتيات وسيدات بتقديم وصلات من الرقص الشرقي والشعبي أمام اللجان الانتخابية على أنغام الأغاني الوطنية.

وانطلقت عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في البلاد منذُ التاسعة من صباح اليوم الإثنين، وتستمر لمدة 3 أيام للاقتراع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

ونشرت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطعيْ فيديو لها خلال تواجدها باللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها، إلى جانب مشاركتها مجموعة من المواطنين في الرقص وسط الشارع على أنغام “تسلم الأيادي”.

واعتبرت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، أن “الرقص أمام اللجان، طقس مصري خاص اعتادت عليه خلال السنوات الماضية”.

وأضافت الحديدي خلال تغطيتها الانتخابات، أن “المرأة المصرية سيدة جدعة ووطنية، وتفضل دائمًا المشاركة بالانتخابات بطريقتها الخاصة”.