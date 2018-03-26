السودان يحصر احتياطياته من المعادن تمهيدًا لطرحها للاستثمار‎

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، عن تمكنها من حصر احتياطيات عدد كبير من المعادن على أراضيها؛ تمهيدًا لطرحها للاستثمار العالمي.

جاء ذلك، في الجلسة الافتتاحية لملتقى ومعرض السودان للتعدين الثالث، الذي انطلقت فعاليته، اليوم، بالعاصمة السودانية.

وقال محمد أبو فاطمة، المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية (حكومية)، إن احتياطيات الذهب في بلاده تبلغ 1800 طن، بينما وصل الاحتياطي من الفضة 6000 طن.

وقدّر احتياطيات الزنك بنحو 2.8 مليون طن، والكروم 2 مليون طن، والمنغنيز 5 ملايين طن، والجبص 300 مليون طن.

ولفت أبوفاطمة إلى وصول بلاده لإنتاج 107.4 طن من الذهب، العام الماضي، أهَّلها لاحتلال المرتبة الثانية إفريقيًا والتاسعة عالميًا، إنتاجًا للذهب.

وأعلنت الحكومة السودانية في وقت سابق، عن توفر أكثر من 30 معدنًا وبكميات كبيرة يمكن استغلالها تجاريًا في عدد من ولايات البلاد.

وتعمل في السودان، قرابة 360 شركة بقطاع التعدين بالبلاد، بحسب تصريحات في الفعالية، لوزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم.

وأكد سالم على مساهمة قطاع التعدين بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، خلال العام الماضي، وبنسبة نمو تقدر بنحو 14%.